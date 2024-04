A Rockstar lemondott a GTA 5 dokumentumfilm elkészítéséről

Ha valami, akkor a GTA 5 egyike azoknak a videojátékoknak, amelyeknek az elkészítése is érdekes lehetett, így biztosan érdekelné a rajongókat, hogy miként formálódott ez a háromszereplős történet azzá, amiből végül világsiker lett.

Egy időben úgy volt, hogy ezt a Rockstar meg is mutatja a rajongóknak, hiszen szóba került egy GTA 5 dokumentumfilm, azonban úgy tudni, hogy bár végig forgott a kamera a kulisszák mögött,Minderről Shawn Fonteno, Ned Luke és Steven Ogg, a GTA 5 színészei beszéltek a Streamly.com munkatársainak egy Q&A részeként, ahol konkrétan is szóba került a dokumentumfilm, amelyről Luke még azt is elmondta, hogy hatalmas butaság, hogy a Rockstar semmit sem kezdett a leforgatott felvételekkel, amelyek aranyat érnek.