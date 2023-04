A Rise Of The Ronin mellett egy másik címen is dolgoznak a Team Ninjanál

A fejlesztők már tavaly szeptemberben bejelentették a Rise of the Ronin című történelmi RPG-t , de egy friss interjúból kiderült, hogy a stúdió még egy másik, egy be nem jelentett címen dolgozik, ami úgy tűnik, hogy előbb fog megjelenni.

A japán Famitsu portálnak adott interjújában a Team Ninja vezetője, Fumihiko Yasuda jelezte, hogy csapata minden évben tervez egy új játékot kiadni, így ez most így lesz. Azonban rámutatott, hogy a Rise of the Ronin megjelenését 2024-re tervezik, ami azt jelenti, hogy ennek a be nem jelentett játéknak a megjelenése megelőzné ezt.A stúdió nemrég adott ki egy címet , méghozzá a Wo Long: Fallen Dynastyt és Yasuda megerősítette, hogy, jelezve, hogy nem erről beszélt. Arra a kérdésre, hogy a rajongók szerint a Team Ninja újraindítja a Ninja Gaident, vagy újraéleszti a Dead or Alive verekedős játéksorozatot, Yasuda azt mondta, hogy "egy félreértés" vezetett ezekhez a pletykákhoz.Konkrétumokkal nem tudott szolgálni, de szívesen megosztja a Rise of the Roninról és a Team Ninja más termékeiről szóló információkat, ha eljön az ideje. Hozzátette, hogy már körülbelül 7 éve fejlesztik a Rise of the Ronint és azt tervezik, hogy 2024-ben adják ki.