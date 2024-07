A Riot Games törölhette a League of Legends világában játszódó verekedős játékot

A Riot Games-ről úgy tudtuk mostanáig, hogy két verekedős játékon is dolgozik, így van egy a 2XKO-val közös projekt, valamint egy saját Super Smash Bros-klón, amelyek közül mindkettő a League of Legends univerzumához köthető.

Csakhogy most befutott egy jelentés Mihail Klimentov riportertől, aki a fejlesztőkhöz közeli forrásokra hivatkozva arról jelentett a rajongóknak, hogy a belső körökben csak Pool Party munkacímen emlegetett verekedős játékot a Riot Games törölte, holott 70-80 ember dolgozott rajta aktívan hónapokon át.Az ok állítólag az, hogy, a MultiVersus megjelenését is kudarcnak értékelték, ezért a cég úgy döntött, hogy leállítják a munkát, így a projekt még a hivatalos bejelentésig sem juthat el.