A Riot Games felvásárolta a Wargaming ausztrál fejlesztőstúdióját

A népszerű MOBA, a League of Legends fejlesztői, a Riot Games egy közleményben jelentették be, hogy sikeresen megvásárolták a World of Tanks kiadójának, a Wargamingnek az ausztrál stúdióját, a Wargaming Sydney Studio-t.

Az amerikai vállalat egy hosszú blog posztban számolt be róla, hogy a sikeres vásárlást követően. A stúdiót BigWorld néven alapították 2002-ben, 2012 óta tartozott a Wargaming csapatába.A stúdió elsősorban játékfejlesztői eszközöket és egyéb olyan szoftverarchitektúrákát fejleszt, amelyek az online játékok, mint pl. az MMO-k fejlesztéséhez szükségesek. A Sydney Studio egész csapata csatlakozik az új Riot Sydney stúdiójához, a kiadásért felelős rész pedig továbbra is a Wargaminghez fog tartozni.Érdekesség, hogy a Sydney Studio által létrehozott Bigworld Technology tartja a Guinness rekordot a "Legtöbb Játékos Online Egyszerre Szimultán Módon Egy Szerveren" kategóriában. Mondanunk sem kell, hogy a Wargaming birtokolja továbbra is a Bigworld Technology tulajdonjogát és továbbra is használni fogja a játékaiban ezt a technológiát.