A Riot Games bezárta a Hypixel Studios-t és törölte a Hytale projektet

Szomorú hírek érkeztek a Riot Games háza tájáról, akik néhány évvel ezelőtt nagy tervekkel vásárolták fel a Hypixel Studios csapatát, akik a Hytale című Minecraft-klónnal váltal ismertté, azonban a siker dacára sem a játék, sem a stúdió nem húzta sokáig.

A Riot Games ugyanis bejelentette, hogy a League of Legends mellett, sőt mi több, az egész Hypixel Studios legénységére sincs szükségük, ami azért komoly probléma, mert a srácok nem is igazán tudtak bizonyítani.Noha tény: 10 évük volt rá, hiszen tíz év után sem tudták végleges állapotba pofozni a Hytale-t, márpedig abban az esetben, ha ez a projekt megjelenik, az örökre megváltoztatta volna az életüket, illetve a Riot Games anyagi helyzetét is.