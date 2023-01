A Resident Evil 2 Remake volt a legnagyobb hatással a Silent Hill 2 Remake-re

Minden jel arra utal, hogy valami óriási dolog van születőben a Silent Hill 2 Remake háza táján, hiszen a Bloober Team vezető producere nemrégiben arról beszélt egy interjúban, hogy kis túlzással a legjobbaktól tanultak.

Maciej Glomb a GamingBolt munkatársainak ugyanis nem szégyellte bevallani, hogy Silent Hill 2 Remake elkészítése közben, hiszen számukra is az a cél, hogy egy elsőrangú játék születhessen, amihez minden rendelkezésükre álló eszközt szeretnének bevetni.A producer megnyugtatta a rajongókat azzal kapcsolatban is, hogy a feldolgozás során nem nyúlnak hozzá a Silent Hill 2 alapjaihoz, legfeljebb kisebb finomítások várhatók, de ezeket is csak azért, hogy a túlkoros megoldások kikerüljenek belőle, így esett a választásuk például a perspektíva megváltoztatására is, hiszen a korábbi rendszer helyett váll fölötti kameranézetből élvezhetjük majd a klasszikus történetet.