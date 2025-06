A rendező szerint a Devil May Cry anime második évada mindent megváltoztat majd

Meglepő kijelentéssel szolgált az Esquire magazin munkatársainak Adi Shankar, a Devil May Cry anime rendezője arról, hogy milyen nagy tervei vannak a második évad kapcsán, ami szerinte mindent megváltoztat majd.

Mint kiemelte, mindig is az volt a terve, hogy kibővítse egy kicsit a Devil May Cry univerzumot, és ezt majd a második évadban élheti ki igazán, aholEmiatt a második szezon nemcsak stílusában, hanem hangvételében is teljesen más lesz, mint az első, lényegében annyira, mintha egy új sorozatról lenne szó. A rendező ugyanis csatába indul, az Arcane-t szeretné lenyomni a sikerlisták éléről, így izgatottan várjuk, hogy mit sikerül majd kihoznia ebből.