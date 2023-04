A Remedy több mint 20 év után frissítette logóját

Nem nagyon szereti a változásokat a Remedy, és valahol ez nem is olyan nagy probléma - és még kisebb lenne Alan Wake 2-vel -, de a csapat több mint 20 év után most úgy határozott, hogy frissíti a logóját - még ha csak egy kicsikét is.

A finnek szerint erre több okból kifolyólag is szükség volt már. Egyrészt, azonban a Remedy ma sokkal nagyobb, mint egy egyjátékos csapat, hiszen a portfóliót az évek alatt egy sor másik játékkal bővítették.Ezen felül a csapat ma már nemcsak Finnországban alkot, hanem kiterjesztette a határait, és a svédországi Stockholmban is rendelkezik egy kirendeltséggel, így igencsak fontos volt már a logóban is megjeleníteni ezt a frissített identitást.