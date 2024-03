A Remedy szerint nem kell sokat várniuk a rajongóknak az Alan Wake 3-ra

Az Alan Wake első része után túlzás nélkül örökkévalóságnak tűnt a folytatás kivárása, hiszen a két epizód között 13 év szünetet tartottak a fejlesztők, ami még visszatekintve is hatalmas üresjáratnak tűnik, de ilyen többé nem lesz.

Mindezt maga Tero Virtala, a Remedy vezérigazgatója emelte ki a 2023-as pénzügyi esztendő kapcsán tartott beszédében, ahol az Alan Wake 2-ről és a Controlról is nagyon sokat beszélt, sőt mindkettő kapcsán kijelentette, hogy nagy franchise-ként tartják számon őket, ezértMagyarul az Alan Wake 3-ra biztosan nem kell majd olyan sokat várniuk a rajongóknak, mint korábban a második részre - annak ellenére is, hogy most még nyilván nagyon korai lenne arról beszélni, hogy mikor bővül trilógiává a népszerű horrorjáték.