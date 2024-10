A Remedy leleplezte a Control multis spin-offját, ez az FBC: Firebreak

Néhány éve derült ki, hogy a Remedy játéka, a Control a valódi folytatás mellett egy többjátékos spin-offot is kap, ezt jó ideig Condor munkacímen ismerhettük, most az Xbox Partner Preview során több részletet is bemutattak.

A játékot ezentúl FBC: Firebreak címmel keressük és egy háromfős FPS lövölde lesz, amelyben a Szövetségi Ellenőrző Hivatal (FBC) ügynökei a Remedy Connected Universe hátborzongató, Hiss által megfertőzött ellenségei ellen küzdenek. A játék 2025-ben érkezik és egyedülálló módon már aszolgáltatásban is.Alább csekkolhatjátok az FBC: Firebreak bemutatkozó trailerét és ezúttal nem Jesse Fadent irányíthatjuk, helyette a hivatal új arcaként válaszolhatunk majd a paranormális kihívásokra. A Remedy egy új előzetest osztott meg a The Lake Houseról is, az Alan Wake 2 második és vélhetően utolsó kiegészítőjéről, amely jövő héten, október 22-én jelenik meg.

Nézd nagyban ezt a videót!