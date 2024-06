A Redout 2 megy most ingyen az Epic Games Store-on

Ismét két játékot ad most ingyen az Epic Games Store, aminek jóvoltából két igazi különlegességet illeszthetünk a gyűjteményünkbe, ezzel megspórolva néhány ezer forintocskát, hiszen egyik sem filléres tétel.

Ott van rögtön a Redout 2 , ami a Wipeout szellemi örökségét igyekszik képviselni, vagyis egy futurisztikus versenyjátékról beszélünk, amiben a féktelen száguldás kapta a központi szerepet, méghozzá a legmagasabb szintű árkádos élmények társaságában, fittyet hányva a realizmusra.A második játék a sorban az Idle Champions of the Forgotten Realms lett, ami a D&D univerzmába kalauzol el minket, és bár eleve is ingyenes, azonban a kérdéses stratégiához most egy több mint 100 dollárt érő pakkot húzhatunk be magunknak. Érdemes élni vele!