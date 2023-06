A Redfall fejlesztői állítólag abban bíztak, hogy a Microsoft törli a játékot

A Bloomberg információi szerint az Arkane Austin munkatársai állítólag abban reménykedtek, hogy a Microsoft törölni fogja a Redfall t, vagy legalább újraindítja azt egyjátékos címként, miután a ZeniMaxot felvásárolták 2020 végén.

Az idei év egyik legrosszabbra értékelt játéka és így legnagyobb csalódása a Redfall , de a Bloomberg munkatársának, Jason Schreier-nek egy friss értesülése szerint ez nem érte különösebben váratlanul a játékon dolgozó csapatot. A vámpíros lövöldén dolgozó több mint egy tucat névtelen forrás szerint a projekt "tisztázatlan iránytól, gyakori lemorzsolódástól és állandó munkaerőhiánytól" szenvedett.A cikk szerint szerint a csapat összezavarodott, hogy egyáltalán milyen játékot készítenek, hiszen a fejlesztés során több különböző játékra is hivatkoztak, például a Borderlandsre és a Far Cryra. A projekt végig létszámhiányos volt, legalábbis egy multiplayer címhez képest, de aa stúdiót, akiket nem érdekelt egy multiplayer játék készítése.Arról is írnak, hogy az Arkane Austin munkatársainak nagyjából 70 százaléka hagyta el a céget a Redfall fejlesztése alatt. A morál annyira alacsony volt, hogy a munkatársak közül többen abban reménykedtek, hogy a ZeniMax és a Bethesda Microsoft általi felvásárlása azt eredményezi, hogy a játékot vagy befejezik, vagy törlik, vagy "jobb esetben" újraindítják egyjátékosként, ami nem történt meg végül.