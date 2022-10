A rajongókhoz fordul a Crystal Dynamics a Legacy of Kain jövőjével kapcsolatban

Úgy tűnik, hogy van némi esély Kain és Raziel mielőbbi visszatérésére, a Crystal Dynamics csapata ezúttal a rajongókhoz fordult segítségért, a játékosok döntésén múlik a Legacy of Kain sorozat jövője.

Augusztusban írtunk róla, hogy a Square Enix három nagy nyugati stúdiójának a felvásárlásával a Legacy of Kain sorozat jogai is az Embracer Group tulajdonába kerültek. A akció-kaland sorozat sok gamernek okozott emlékezetes pillanatokat, komplex történet, kiváló vizuális megvalósítás, valamint remek játékmenet jellemezte a szériát.Sajnos a 2015-ös multiplayer spin-off, a Nosgoth nem váltotta be a reményeket, azóta pedig nem igen hallatott magáról a széria. Jó hír viszont, hogy az eredeti fejlesztőkhöz, a Crystal Dynamicshoz került vissza a Legacy of Kain, akik mindenképpen szeretnének visszatérni Nosgoth dark fantasy világába.A projekt még igencsak a korai fázisban van, egy kérdőív keretein belül, emellett kitérnek a játékmenetre és a történetre is. A kérdéssort ide kattintva tudjátok kitölteni, kíváncsian várjuk, hogy Kain és Raziel történetét folytatja-e a stúdió vagy teljesen új szereplőkkel egy új történetet mesélnek el nekünk.