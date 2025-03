A rajongók attól félnek, hogy a Starfield hibájába esik a The Elder Scrolls VI

Egyre több fórumon aggodalmukat fejezik ki a rajongók a The Elder Scrolls VI kapcsán, így túlzás nélkül felrobbant a Reddit az elmúlt napokban, miután kiderült, hogy óriási területet hozhat magával a szerepjáték.

Egy jelentés szerint ugyanis minden eddiginél nagyobb területekkel kecsegtet majd a játék, ami első blikkra jó hír is lehetne, valójában azonban nem feltétlenül az, hiszen, így a rajongók jogosan aggódnak, hogy ugyanez történhet a The Elder Scrolls VI -tal is.A legtöbben egyetértenek abban, hogy jobban örülnének, ha inkább kisebb terület, csak egyetlen régió lenne - nem pedig három -, de az megfelelő minőségű tartalommal lenne felépítve, hiszen anno a Skyrim esetében is csak tonnányi modnak sikerült megfelelően betöltenie a hatalmas világot. Vajon jogos a rajongók aggodalma?