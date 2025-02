A PS volt főnöke szerint a Xbox hasonló utat járhat be a multiplatformmal, mint a Sega

A PlayStation korábbi vezetője, Shawn Layden szerint a Microsoft multiplatform terve a Segához hasonlóan sikeres lehet, de a redmondiaknak ezáltal nehezebb lesz "FOMO-t" (Fear of Missing Out) építeni az Xbox konzolokra.

Layden nemrég a Kiwi Talkz YouTube-csatornán szólalt meg és többek között szóba került a Microsoft kezdeményezése, miszerint a főbb játékai PlayStation 5-re is megjelenhetnek. Gyorsan elismerte a megközelítés előnyeit, különösen a növekvő fejlesztési költségek miatt, de azt is megjegyezte, hogy ez megnehezítené a Microsoft számára az Xbox hardverek értékesítését.Layden szerint így az Xboxból a jövőben hiányozni fog a "FOMO" faktor, mivel a tartalma mindenhol máshol is játszható lesz. Ezzel együtt úgy látja, hogy az Xbox a Sega útját járja be: a szakmában volt amikor a Sega a Dreamcast címeket PS2-re hozta, majd idővel aA Sega kivonulása a konzolpiacról végeredményben előkészítette az utat az Xbox sikeréhez a 2000-es évek elején, de úgy tűnik, az Xbox is hasonló sorsra jut, de mindent egybevetve a Sega ma jobban áll, mint valaha.