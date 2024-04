A PS Plus előfizetőknek ingyenes lesz a megjelenéskor a Tales of Kenzera: Zau

Izgalmas híreket kaptak a PS Plus felhasználók, hiszen amennyiben megfelelő szintű előfizetéssel rendelkeznek, akkor áprilisban egy extra ingyenes játék üti majd a markukat, mi több, egy érdekes friss megjelenés.

Kiderült ugyanis, hogyteljesen ingyen játszhatják majd az április 23-án esedékes megjelenéskor a Tales of Kenzera: Zau című videojátékot, ami a Surgent Studios újdonságaként egy a bantu kultúrára épülő oldalnéezets platformernek várható.Bár a csapat bemutatkozásáról van szó, mégis óriási figyelem övezi, még az EA is a projekt mögé állt, de ez a lehetőség is hatalmasat dob majd az induláson. Akinek alap PS Plus előfizetése van, annak természetesen ugyanúgy ki kell fizetnie majd érte a 20 dollárnak megfelelő összeget, mint bárki másnak.