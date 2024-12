A posztapokaliptikus Kelet-Európában élhetünk túl a készülő Chains of Freedomban

Chains of Freedom egy idegen kristály által megfertőzött, háború sújtotta Kelet-Európában játszódik és egy újfajta apokalipszis-élményre számíthatunk - a körökre osztott stratégiai RPG-t a PC Gaming Show: Most Wanted eseményen fedték fel.

A békefenntartók egy csoportját vezethetjük, akik a helikopter lezuhanása után szétszóródtak. Ezt a, amely vérszomjas mutánsokat hozott létre, nekünk pedig át kell küzdenünk magunkat az utcákon és súlyos erkölcsi döntéseket hoznunk.A harc a legtöbb körökre osztott stratégiához hasonlóan zajlik: minden karakter saját, egyedi képességekkel rendelkezik, amelyek a csapatunkhoz hozzáadva segítik a tökéletes osztag létrehozását. A terepet és a törmelékeket is kihasználhatjuk, lövöldözhetünk is, vagy éppen az árnyékban megbújva elkerülhetjük a nehéz találkozásokat.A Nordcurrent megerősítette, hogy a Chains of Freedom 2025-ben jelen meg PC-re és konzolokra.

