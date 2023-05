A pletykák szerint lesz egy második PlayStation Showcase idén

Egy ismert iparági bennfentes szerint a Sony 2023-ra tervez egy második PlayStation Showcaset, a téma úgy jött fel, hogy a vállalat legutóbbi bemutatója vegyes reakciókat váltott ki és sok megválaszolatlan kérdést hagyott maga után.

Az utolsó ilyen esemény közel két évvel ezelőtt történt, így a május 24-i bemutatót a szokásosnál is nagyobb várakozás övezte. Az ismert szivárogtató, Colin Moriarty most utólag azt mondta, hogy nem ez volt az utolsó nagy prezentáció, amit a Sony 2023-ra tartogatott, az Iron Lords Podcast vasárnapi epizódjában Moriarty iparági forrásokra hivatkozva arról beszélt, hogy még idén terveznek egy második PlayStation Showcaset.Szerinte a következő nagyszabású adás az új játékok bejelentése helyett afog összpontosítani. Az időkeret egy új eseményre elég szűk, így a legvalószínűbb időpont egy ilyen közvetítésre a nyár vége, vagy az ősz eleje lenne. Moriarty találgatásai elég vegyesek voltak a múltban, viszont elsőként számolt be az Assassin's Creed Mirage megjelenéséről

Nézd nagyban ezt a videót!