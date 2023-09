A PlayStation-vezér szerint továbbra is a történetközpontú játékokra fókuszálnak majd

Ha valaki szereti a jó történetet egy videojátékban, akkor a Sony exkluzív címei között nagyon sok zseniális darabot talál, elég csak olyan címekre gondolni, mint a The Last of Us, a Spider-Man vagy a Ghost of Tsushima.

Jim Ryan, a PlayStation vezére most az ilyen típusú játékokról erősítette meg a Fidelity befektetőinek, hogy a jövőben is nagy szerepet kapnak a Sony porfóliójában, azonban ők is szeretnének reagálni az új trendekre, ígyJim szerint azonban ezek soha nem veszik majd át a narratíva központú alkotások helyét, a belsős stúdióik által készített történetközpontú játékok tehát továbbra is üzletáguk alapkövetinek számítanak, és ez a jövőben sem változik majd meg.