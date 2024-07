A plágiumgyanú miatt változtatást tervez a The First Descendant

A hét elején számoltunk be róla, hogy a Nexon nemrég indított looter shooterének, a The First Descendant nak az ikonjai meglepően hasonlítanak a Destiny 2-ben használt piktogramokhoz.

A külföldi sajtó cikkei szerint a probléma gyökere egy Iconduck nevű ikonadatbázis lehet, amely egy Destiny ikonkészletet tartalmaz, amelyet tévesen nyílt forráskódúnak jelöltek. Az IGN-nek adott nyilatkozatában a Nexon elismerte, hogy a Destiny 2 szolgált inspirációként a The First Descendant hoz és ígéretet tett arra, hogy változtatásokat eszközöl.Elmondásuk szerint komolyan vették a felvetett aggályokat és úgy döntöttek, hogyegyértelműen tükrözzék a The First Descendant egyedi identitását. Az első napokban sokan szálltak be az ingyenes lövöldébe, azonban a free-to-play játékosok szerint sokat kell grindelni és agresszívak a mikrotranzakciók is.