A People Can Fly is besegít a Gears of War E-Day fejlesztésébe

Nagyszerű hírek érkeztek a soron következő Gears of War-játék kapcsán, lévén kiderült, hogy a The Coalition elfogadott egy igencsak fontos segítséget ahhoz, hogy a lehető legjobb végeredményt tudják összehozni.

Arról van szó ugyanis, hogy a Gears of War E-Day munkálataihozannak érdekében, hogy a Gears of War Judgmenttel szerzett tapasztalataikat felhasználhassák a franchise legújabb tagján.Sebastian Wojciehowski, a People Can Fly vezérigazgatója az eset kapcsán elmondta, hogy nagyon hálásak a partnerek bizalmáért és támogatásáért, miközben mindent elkövetnek majd annak érdekében, hogy egy intenzív, zsigeri akciókra és gazdag történetmesélésre alapozó végeredmény születhessen.