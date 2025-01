A PC-s változatot prezentálja a legújabb Final Fantasy VII Rebirth trailer

A Square Enix bemutatott egy friss Final Fantasy VII Rebirth trailert, amivel az volt a céljuk, hogy alaposabban is prezentálják számunkra a játék rövidesen megjelenő PC-s változatát, ami még ebben a hónapban érkezik.

A felvételen, de legalábbis felsoroltak a készítők, miközben láthatjuk a gyakorlatban a gyönyörű grafikai körítést, hallhatunk a DualSense kontroller támogatásról, az Nvidia DLSS-ről, a sokféle grafikai beállításól, de még az egér és a billentyázet támogatásáról is. Final Fantasy VII Rebirth PC-s portjának elkészítésére ugyanis nagy figyelmet fordítottak a készítők, és erről nemsokára mi magunk is megbizonyosodhatunk majd, hiszen a kérdéses átirat várhatóan január 23-án robog be a Steamre és az Epic Games Store-ra.

Nézd nagyban ezt a videót!