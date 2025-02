A PC-s debütálás után egyből hotfixet kapott a Spider-Man 2

Az Insomniac nyílt világú Pókember-játéka 2023 végén jelent meg PS5-re, most pedig megérkezett PC-re is, de ez nem ment zökkenőmentesen, a felhasználók grafikai hibákról és játékösszeomlásokról számoltak be.

Spider-Man 2 PC-s teljesítményével nem mindenki elégedett, a Steamen jelenleg "csak" a vélemények 58 százaléka pozitív, ugyanis még a. Az első javítás viszonylag gyorsan kijött, a Hotfix v1.31.0.0 a játék néhány leggyakrabban jelentett problémáját orvosolja.Ezek közé tartozik például a ray-tracing engedélyezése esetén előforduló eszközleállások összeomlása, de a Spider-Man 2 PC-s portját fejlesztő Nixxes ígéri, hogy a jövőbeni javításokhoz továbbra is figyelik a játékosok visszajelzéseit. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy az összes felmerülő problémát jelezzük a támogatási oldalon.

