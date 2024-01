A Palworld fejlesztői szerint a játék teljesen más, mint a Pokémon

Palworld játékosainak száma folyamatosan nő a pénteki megjelenése óta és a Pokémonnal való összehasonlítások is, de fejlesztő-kiadó Pocketpair vezérigazgatója szerint ezek nem helytállóak.

Az Automaton Media japán játékoldalnak adott interjújában Takuro Mizobe azt állította, hogy a Palworld "teljesen más", mint a Pokemon és. Azzal az ötlettel indultak neki, hogy "hozzáadhatnak-e a nyílt világú túlélő kézműves játék műfajához a szörnyek gyűjtését."A vezérigazgató úgy értékelte, hogy ez a műfaj eredetileg a Minecraftból származik, a Palworld öt pedig a Terraria, a The Forest, a Sons of the Forest, a Conan Exiles és az Ark: Survival Evolved inspirálta. A különböző beszámolók szerint a felszínen tényleg Pokemon-hangulata van, de esztétikailag és játékmenetileg vannak különbségek. Palworld közben elérte a 4 milliós eladást három nap alatt és 1,2 millió felhasználó volt egyszerre bent a hétvégén, sőt még az is felmerült, hogy mobilos portot kap.