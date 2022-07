A Nordisk Games felvásárolja az Until Dawn fejlesztőit

Újabb, kissé meglepő felvásárlásra kerül sor hamarosan a játékiparban, hiszen senki sem számított arra, hogy rövidesen eladósorba kerül a Supermassive Games csapata, akik nemsokára új tulajdonba kerülnek.

Az Until Dawn, a The Dark Pictures-sorozat és a The Quarry című történetorientált horrorjátékokkal elhíresült brit stúdióért ugyanis most bejelentkezett a Nordisk Games, akik teljes egészében bekebelezik a srácokat, miutánAmitől nem kell félnünk, hogy az új tulajdonos valami egészen új irányba viszi a csapatot, hiszen közleményben garantálták, hogy maximális kreatív szabadságot adnak a Supermassive Games-nek, hogy a jövőben is tovább folytathassák azt, amiben a leginkább kiemelkedők.