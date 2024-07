A Nintendo leállította a Wii U javítási támogatását is

A Nintendo az alkatrészhiányra hivatkozva befejezte a Wii U javítási támogatási programját, igaz, tavaly már közölték, hogy amint a jelenlegi cserealkatrész-készletek elfogynak, a szolgáltatás megszűnik, ami most megtörtént.

A javítási támogatás, - amelyet a Nintendo minden hardveréhez fenntartott, még jóval azután is, hogy leállították az értékesítésüket, - lehetővé tette, hogy konzolunkat a Nintendo számáraküldjük.A Wii U egy nagyméretű kontrollerel rendelkezik, amely nemcsak hogy hajlamos a problémákra, de soha nem is árulták külön magától a konzoltól. Vagyis a rendszer működéséhez szükséges kontroller készletei az idő múlásával egyre jobban keresettebbek lettek - most pedig véglegesen elfogytak.