Shigeru Miyamotonak köszönheti a Nintendo számos ikonikus franchise-ját, mint például a Super Mariot és a The Legend of Zeldat, a vezető most elmondta, egyelőre nem tervezi, hogy visszavonul a játékipartól.

Manapság ötéves távlatban kell gondolkodni a dolgokról, ezért elgondolkodom azon, hogy kinek adhatom tovább a dolgokat, ha valami történne.

Bár Miyamoto még mindig aktívan dolgozik a Nintendónál, már inkább csak felügyelői pozíciót tölt be a vállalatnál. Mivel, a The Guardian megkérdezte, hogy megfordult-e valaha a fejében, hogy visszavonul.A lapnak Miyamoto megerősítette, hogy egyelőre nem tervezi ezt, mivel "szereti, amit csinál", inkább arról beszélt, hogy az foglalkoztatja, mi fog történni, ha ő már nem lesz: