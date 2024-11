A Nintendo beperelt egy kalózkodó streamert

A Nintendo beperelt egy játékost, aki állítása szerint többször streamelt kalóz Switch-játékokat, miközben azzal gúnyolódott, hogy nem lehet elkapni, Jesse Keighin az Every Game Guru felhasználónév alatt szokott videózni.

A vállalat szerint Keighin "egy visszaeső kalóz, aki többször is megszerezte és streamelte a Nintendo kiszivárgott játékait". A perben azt állítják, hogy 2022 óta Keighin, összesen több mint 50 alkalommal, a legutóbbi a Mario & Luigi: Brothershipet.Bár a Nintendo azt állítja, hogy "több tucatnyi letiltási értesítést küldött" és például a YouTube és a Twitch leállította a csatornáit, Keighin "továbbra is jogtalanul közvetíti a Nintendo szerzői joggal védett műveit". Azt is állítják, hogy Keighin egy gúnyolódó levelet küldött nekik és közölte, ezer másik csatornán tudja ezt tovább csinálni.A vállalat 150 ezer dolláros (57,9 millió forint) kártérítést követel, de az nem teljesen érthető, hogy ez játékonként, vagy streamelésenként értendő.