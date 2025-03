A Netflix elkezdte a The Witcher utolsó évadának forgatását

Bár a rajongók még mindig a negyedik évadra várnak, a Netflix már nagyon előre jár a halálra ítélt The Witcher-sorozattal, így megtudtuk, hogy máris megkezdték a forgatást az utolsó betervezett szezonon.

A hírt szokás szerint a jól értesült Redanian Intelligence szivárogtatta ki, akik úgy tudják, hogy, és bár a munkálatok általában Angliában indulnak, ezúttal kivételt tettek, mert az első jelenetekhez egy olyan várost használnak fel, amit a The Rats: A Witcher's Tale című mellékszálhoz dolgoztak ki.A tervek szerint márciusig maradnak Fokvárosban, majd utána indulnak Londonba, hogy ott folytassák az ötödik évad munkálatait, ami egyelőre még nem tudni, hogy mikor érkezik, de ez egyelőre nem is releváns, hiszen a negyedik szezon premierjére is csak várunk.