A Need for Speed nincs elfelejtve, de egy ideig nem lesz új epizód

Bár több mint két év eltelt a Need for Speed Unbound megjelenése óta, a Criterion Games 2023 óta a Battlefield-sorozatra koncentrál, és emiatt sokan úgy gondolják, hogy veszélybe került az autós franchise folytatása.

Vince Zampella azonban az Eurogamer munkatársainak egy interjúban világossá tette, hogy a Need for Speed nincs elfelejtve, de a Criterion most a Battlefield-sorozaton dolgozik, a múlt évet pedig arra használták, hogy meghallgassák az NFS-közösség kívánalmait azért, hogyA Need for Speed-sorozatnak ugyanis van jövője, azonban egy ideig biztosan nem számolhatunk új epizóddal, mert most az EA minden erőforrását a Battlefield-szériába teszi, lévén szeretnének egy olyan epizóddal előrukkolni, ami utána évekig az aranytojást tojó tyúk lehet.