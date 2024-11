A Naughty Dog új játéka már 2020 óta fejlesztés alatt áll

Neil Druckmann elárulta, hogy a Naughty Dog következő játékát 2020 óta fejlesztik, azóta, amikor a The Last of Us Part 2 megjelent, de azt továbbra sem tudjuk, hogy mi ez és milyen állapotban van.

Druckmann ezt a héten a Jewish Visionaries in Gaming stream során árulta el, amelyen a BioShock tervezőjével, Ken Levinenel együtt szerepelt. A videót azóta priváttá tették, de a Redditen azt állítják, Druckmann azt nyilatkozta, hogyAzt sem tudjuk, hogy a játék milyen állapotban van, de az átlagos fejlesztési ciklusok alapján nagyjából 2025 és 2026 között lehet tippelni a megjelenést illetően. Druckmann már korábban közölte , hogy a következő projektje nem a The Last of Us Part 3 lesz, hanem egy teljesen új dolog.