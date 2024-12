A Mortal Kombat 1 ingyenes ünnepi eseményekkel vár

Ha a Mortal Kombat 1 -ben szeretnéd megünnepelni a karácsonyt, annak semmi akadálya nincs, ugyanis a Warner Bros Games bejelentette, hogy december 19-től december 30-ig új, ünnepi témájú játékbeli események érkeznek.

Ezek a programok el lesznek osztva több napra és mindegyik különböző jutalmakat biztosít a teljesítés után. A kihívások, amelyek ingyenesen elérhetőek mindenki számára, íme a menetrend és a jutalmak:Bloody Snow Tower (dec. 19-25.) - Yuletide Necromancer & Christmas Evil karakterpaletta Quan Chi számáraNaughty List Tower (dec. 21-26.) - Souls of Winter & Holiday Collection karakterpaletta Ermac számáraA Christmas Krampus Tower (dec. 23-30.) - Holiday Hero & Winter Wonderman karakterpaletta Takeda számáraTwas the Night Tower (dec. 25-30.) - Angel on High & Holidazzle karakterpaletta Cyrax számáraFinal Present Tower (dec. 26-30.) - Eat, Drink and Be Lethal & Bah, Humbug karakterpaletták Sektor számára