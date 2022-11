A THQ Nordic bejelentette, hogy valóban megjelenhet még az idei évben a Knights of Honor 2: Soverein, mely projekt arra hivatott, hogy a kiadó alaposabban is megvesse a lábait a keményvonalas stratégiák világában.

Az első epizód után mintegy 18 esztendővel érkező folytatást a Black Sea Games csapata készíti, és az alábbi kedvcsináló alapján minden téren kielégíti majd az olyanok igényeit, akik odáig vannak a Crusader Kings vagy a Hearts of Iron által kitaposott vonallal.A grand strategy műfaját öregbítő Knights of Honor 2: Soverein érkezésére ráadásul már nem kell túl sokáig várnunk, hiszen a készítők szerint december 6-án már be is roboghat közénk. Íme egy szuper kedvcsináló hozzá addig is:

