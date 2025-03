A Microsoft egy olyan Xbox MI-t tesztel, amely segít, ha elakadtunk a játékokban

A Microsoft a Copilot AI szolgáltatásának játékra szánt változatát szeretné elhozni Xboxra, a Copilot for Gaming a leírás szerint egy "AI-vezérelt segéd", amelyet úgy terveztek, hogy "személyre szabott játéktársad legyen".

A hivatalos Xbox Podcast legutóbbi epizódjában, beleértve a játékon belüli segítségnyújtási funkciót, amellyel a játékosok még a játékban segítséget kérhetnek. A bemutatott példában a Minecraft-ban felvettek egy kis fát, majd beírták a kérést, hogy mit csináljanak vele?A Copilot for Gaming azt válaszolta, hogy meg kell nyitni a leltárat és a rönköket a kézműves részre kell helyezni, hogy deszkákká alakítsa őket. Egy másik példában megkérték, hogy telepítse az Age of Empires IV-et, aki ezt megtette és összefoglalót is közölt, mi történt, amikor utoljára játszottak a játékkal.A beszélgetés során Fatima Kardar, az Xbox vállalati alelnöke kifejtette, hogy a funkciónak teljesen opcionálisnak kell lennie és nem lehet tolakodó. A Copilot for Gaming for Mobile korai előnézeti verziója hamarosan elérhető lesz az Xbox Insider résztvevőinek, ők pedig majd elkezdhetik a tesztelését.

