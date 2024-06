A Metallica lesz a következő Fortnite Festival főszereplője

Újabb sokak által várt összefogás valósulhatott meg a Fortnite keretein belül, lévén az Epic Games bejelentette, hogy sikerült megegyezniük a Metallica menedzsmentjével azért, hogy a legendás metal banda legyen a Fortnite Festival következő szereplője.

Az esemény még a mai napon megkezdődik, részeként pedig elérhetjük majd a Metallica tagjainak James Hetfieldnek, Lars Ulrich-nak, Kirk Hammett-nek és Rob Trujillónak a saját skinjét az Item Shopban és a Festival Pass-on keresztül, deA The One mellett az Enter Sandman, a Fuel, a Master of Puppets, a Ride the Lightning, a The Unforgiven és a Wherever I May Roam is ott lesznek, méghozzá egy 16 fős új játékmód társaságában, ami a Battle Stage névre hallgat.

