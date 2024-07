A Metal Gear Solid Delta: Snake Eater producere újra Hideo Kojimával dolgozna

Hideo Kojima azon túl, hogy egy igazi játékipari veterán, egy igazi jelenség, egy játékguru, akivel élmény a közös munka, és akinek egyszer megadatott ez a lehetőség, az a későbbiekben újra és újra át akarja élni.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, mint Noriaki Okamura nyilatkozata, aki a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater producereként arról beszélt egy videó interjúban a Konami csatornáján, hogyés az eredeti Metal Gear csapattal, ami számára egy megtestesült álom lenne.Azt a producer is kiemelte, hogy erre nyilván vajmi kevés esély van, és bár Kojima mellett még felbukkanhat a neve, akár egy Metal Gear-játék kapcsán is, de az eredeti csapat hiánytalanul már aligha állhatna össze. Mindenesetre mi is örülnénk, ha Kojima újra egy Metal Gear-játékot készítene!