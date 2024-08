A Meta lakatot tett a Ready at Dawn stúdiójának ajtajára

Újabb szomorú és indokolatlan stúdióbezárásról kell hírt adnunk nektek, hiszen túlzás nélkül egy legendás, de mindenképpen szebb napokat is megélt csapat búcsúzik most a pályától, hiszen bezárja kapuit a Ready at Dawn.

Mindezt persze nem önszántukból teszik, hanem a felettük egy ideje már kiadóként bábáskodó Meta döntött a kegyelemdöfés mellett, miután a 2003-ban alakult csapatot 2020-ban felvásárolták, hogy a virtuális valóságra fókuszáló címekkel bővítsék a portfóliót, de a Lone Echo kivételével nem sok érdemlegeset tudtak letenni az asztalra.Aki nem tudná, a Ready at Dawn egykoron, de nekik köszönhető többek között a Daxter, valamint a God of War: Chains of Olympus és a God of War: Ghost of Sparta PSP-re is.