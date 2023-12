Egy friss mozgóképet mutatott be a minap a Grinding Gear Games csapata a Path of Exile 2 -ről, ami több szempontból is érdekesre sikeredett, hiszen egyrészt 12 percen keresztül prezentálja a játékot, másrészt egy kasztra koncentrál.

Ennek megfelelően az alábbi videón, így ismerkedhetünk fegyvereivel, harcmodorával és úgy nagy általánosságban a kapcsolódó képességeivel, miközben a játékmenet sajátosságait is ízlelgethetjük.Az alábbi gameplay videó ugyanis 12 percen keresztül mutogatja a Path of Exile 2 -t, ami várhatóan a jövő esztendőben érkezik meg hozzánk, sőt az első béta tesztje már 2024. június 7-én elindulhat PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.