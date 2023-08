A megjelenéskori hibák ellenére nem lassítanak a Pokémon címek kiadásával

Úgy tűnik, a Pokemon nem tervezi, hogy változtatna a játékkiadási ritmusán, de a termékminőség javításáról folynak tárgyalások - ez a téma főleg a Scarlet és Violetben előforduló hibák és teljesítményproblémák miatt lett aktuális.

A hétvégi, Jokohamaban megtartott Pokemon Worlds Championship során a Pokemon Company operatív igazgatója, Takato Utsunomiya egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy jelenleg nem tervezik, hogy változtatnának a játékok megjelenési ütemén, de "biztosításáról.A franchise meglehetősen következetes ütemtervvel rendelkezik, azonban a fejlesztő Game Freaknek tavaly tíz hónap alatt sikerült kiadnia az eddigi két legnagyobb játékát, a Pokemon Legends: Arceus t (január) és a Pokemon Scarlet and Violetet (november). Utóbbit hibák és teljesítményproblémák gyötörték a megjelenéskor és ez lett minden idők legrosszabbra értékelt fővonalas Pokemon játéka.Utsunomiya kifejtette, hogy szerinte a vállalat továbbra is így fog működni, ami a produktivitást illeti, de vizsgálják, hogyan tudják ezt megtenni, "miközben biztosítjuk, hogy valóban minőségi termékeket is bemutassunk".