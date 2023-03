A megjelenés napján felkerül a PS Plus kínálatába a Meet Your Maker

A Sony határozottan szeretné elvinni az Xbox Game Pass irányába a PS Plus szolgáltatást, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a Meet Your Maker címre keresztelt videojátékot áprilisban a megjelenés napján beteszik a kínálatba.

A Dead by Daylight mögött is álló Behaviour Interactive legújabb videojátéka - mely egy poszt-apokaliptikus lövölde lesz építéssel, raideléssel és megannyi érdekességgel - ugyanis április 4-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is, ha pedig PlayStation platformmal és PS Plus előfizetéssel rendelkezünk, akkorHa még nem hallottál volna a Meet Your Maker című játékról, a nagyszerű hír apropójából a készítők bemutattak egy friss kedvcsinálót hozzá, így az alábbiakban neked is lehetőséged nyílik megismerkedni egy kicsit alaposabban is az alkotással.

Nézd nagyban ezt a videót!