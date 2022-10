A megjelenés előtt még egyszer utoljára megmutatta magát a Gotham Knights

Alig két hét van már csak hátra a megjelenésig, a Warner Bros Games és a DC úgy döntött, hogy még egyszer megmutatja mozgás közben a Gotham Knights -ot, csak hogy még nehezebb legyen a várakozás.

A WB Games Montreal nyíltvilágú akció-RPG játékának már közel a megjelenése, a legújabb előzetesben pedig ismét megcsodálhatjuk Batgirlt, Nightwinget, Red Hoodot és Robint akció közben. A hősök mellett pedig a játék főgonoszai, Mr. Freeze, Harley Quinn és Clayface karakterei valamint a rejtélyes Court of Owls is feltűnik az előzetesben.A látottak alapján nem fogunk unatkozni,, miközben feltárulnak előttünk Gotham múltjának legsötétebb fejezetei, a bűnös várost pedig a barátainkkal közösen, co-op módban is felfedezhetjük majd.A játékot természetesen már elő is rendelhetjük, egy 233 Kustom Batcycle Skinre tehetünk majd szert a megjelenéskor, a jármű eredetileg a DC Detective Comics 233. számában mutatkozott be anno. A Gotham Knights október 21-én jelenik meg PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolokra, valamint PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!