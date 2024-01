A Marvel's Guardians of the Galaxy-t adja most ingyen az Epic Games Store

Elérkezett az ünnepi szezon vége az Epic Games Store-on is, aminek részeként az elmúlt napokban rengeteg nagyszerű videojátékot kaptunk ingyen a csapattól, és most egy igazi nagyágyúval igyekeznek megkoronázni a szezont.

Ennek köszönhetően teljesen ingyen letölthetővé tették a Marvel's Guardians of the Galaxy-t , ami normál esetben közel 20 ezer forintba kerül, méghozzá nem véletlenül, hiszen az utóbbi évek egyik legjobb Marvel-játéka volt a sorban, több díjat is bezsebelt, nagyon jó kritikákat is kapott, ha tehát eddig kimaradt volna, itt az idő pótolni.Aki nem tudná, a Marvel's Guardians of the Galaxy mögött az Eidos Montreal csapata áll, akik lehetővé tették, hogy átvegyük az irányítást a Galaxis őrzői, egészen pontosan Űrlord felett, méghozzá egy kiváló történet és látványos akciók társaságában.