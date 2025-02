A Marvel Rivals átlépte a 40 millió játékost

A NetEase csütörtöki pénzügyi eredményeinek bejelentése során a vállalat elmondta, hogy a hős alapú lövölde decemberben a Steam globális eladási listájának élére került és a nyitó három nap alatt 10 millió regisztrált felhasználója volt minden platformon.

A NetEase a pénzügyi eredményeihez kapcsolódóan bejelentette, hogy a játékok és kapcsolódó szolgáltatások nettó bevétele 21,2 milliárd kínai jüan (1 billió 127,7 milliárd forint) volt a december 31-én véget ért három hónapban, ami 1,5%-os növekedést jelent 2023 azonos negyedévéhez képest.A vállalat arról is beszámolt, hogy a Marvel Rivals átlépte a 40 milliós játékoslétszámot - mindezeket a sikereket azután jelentette be, hogy több fejlesztőt, köztük a játék rendezőjét is elbocsátotta. Visszatérve a számokhoz: amikor januárban elindult az, ez több, mint az Apex Legends, a Path of Exile 2, a Helldivers 2 és a GTA 5 számai.