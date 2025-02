A Mages of Mystralia megy most ingyen az Epic Games Store-on

Egy újabb rejtett kincset szerezhetnek be azok, akik kihasználják az Epic Games Store aktuális ajánlatát, hiszen a Borealys Games egyik különleges indie akció-kalandját árazták most le nekünk 100 százalékkal.

Aki esetleg nem ismerné, a színes mesevilágba kalauzoló Mages of Mystralia annak az Ed Greenwoodnak a műve, aki a Dungeons & Dragons: Forgotten Realms-t is megalkotta, vagyis meglepően sokoldalú történet jellemzi, amiben érdemes elmerülnünk, miközben Zia nevű hősünket terelgetjük.A nagyszerű értékelésekkel rendelkező egyjátékos élményben nagyon sok szerepjátékos elemmel találkozhatunk, ha tehát egy igazi kis különlegességet keresünk, akkor ne is gondolkodjunk rajta, hogy a gyűjteményünkbe illesszük-e vagy sem.