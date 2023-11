A Mafia 2: Definitive Edition és a Dragon Ball: The Breaker a PS Plus novemberi ingyen játékai között

Noha vélhetően decemberre készül majd nagy dobással a Sony, azért novemberben is igencsak kitettek magukért a PS Plus ingyenes játékaival, mégpedig olyannyira, hogy három nagyszerű címmel örvendeztették meg az előfizetőket.

A fő szenzációt aadja, mely a 2010-es akciójáték felújított változataként a régi idők GTA-jaként is csúfolandó, de akinek ez nem tetszik, az bátran választhatja majd helyette vagy mellette a-t is.Ez egy aszimmetikrus online túlélőjáték, ami leginkább a Dead by Daylight élményéhez hasonlít, csak éppen a Dragon Ball univerzumában. Ha egyik sem nyerte el a tetszésedet, egy külső nézetből élvezhető lövölde is csatlakozott novemberben a kínálathozcímmel.