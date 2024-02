A Lost Castle és a Doki Doki Literature Club Plus! is ingyen megy most az Epic Games Store-on

Ismét két játékkal szeretné magához édesgetni a rajongókat az Epic Games Store, akik bejelentették, hogy ezen a héten két igazi különlegességet tesznek ingyen letölthetővé azoknak, akik szeretik az eredeti élményeket.

Itt van rögtön a Lost Castle , amely némileg retro élményt kínál a rajongók számára, mint egy vérbeli beat em up, amelyben az akció-szerepjátékos elemek is óriási szerepet kaptak, méghozzá a roguelike elemek, a véletlenszerűen generált pályák és a négyjátékos online élmények mellett.A másik ingyenes cím a Doki Doki Literature Club Plus! lett, ami egy anime hatású vizuális novella, gyakorlatilag egy történetközpontú kaland lett, amely rózsaszínes cicomája ellenére egy nagyon durva pszichológiai horrort takar.