A Loki rendezője dolgozik a The Sims mozifilmen

Azt már tudjuk egy ideje, hogy az EA megbízásából az Amazon MGM Studios egy The Sims mozifilm munkálataiba kezdett, azonban most végre az is kiderült, hogy ki vállalta magára a rendezői feladatokat.

Ebben a tekintetben Kate Herron nevét szidhatjuk majd, illetve foglalhatjuk imába, aki korábban a Loki első évadának rendezőjeként vált ismertté, a The Sims mozifilmben pedig, ebben a tekintetben pedig Briony Redman lesz a segítségére, aki producerként is felbukkan a stáblistán.A páros korábban dolgozott már együtt - például a Doctor Who-n -, és a végeredmény kapcsán különösen megnyugtató lehet, hogy a játék teljes fejlesztőcsapata asszisztál majd a film elkészítéséhez, így aggodalomra egyelőre semmi ok.