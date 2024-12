A Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hosszabb lesz, mint a legutóbbi spin-off

Az RGG Studio igazgatója, Masayoshi Yokoyama egy, a napokban megjelent interjúban elmondta, a februárban érkező új játék körülbelül. Yokoyama elmagyarázta, a fejlesztők meg sem próbálták "mesterségesen" növelni a terjedelmet, magától adta magát a mennyiség a hatalmas térképpel és helyszínekkel.A The Man Who Erased His Name fő története körülbelül 13 óra alatt teljesíthető, ha ehhez hozzáadjuk a 30 százalékot, akkor a Pirate Yakuza in Hawaii körülbelül 17 órát vesz igénybe. Természetesen, mint minden nyitott világú játék esetében, ebben nincsenek benne a mellékküldetések, mini-játékok és egyéb tevékenységek.

A Yakuza franchise spin-off játékai általában rövidebbek, de a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii esetében ez nem így lesz, ugyanis megerősítették, hogy hosszabb lesz az elődjéhez, a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Namehez képest.