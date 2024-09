A Lights Out és a Chaos Shuffle játékmód is visszatér a Dead by Daylight-ba

A Behavior Interactive bemutatta, hogy milyen extrákkal gazdagodik majd a Dead by Daylight szeptemberben, így megtudtuk, hogy még a mai napon frissülünk, sőt mi több, két sokak által kedvelt játékmód is visszatér.





Ha minden a tervek szerint alakul, akkor még ma befuthat a játékhoz Chucky és az Autumn Fashion Collection, hogy szeptember 5. és 12. között csatlakozzon még a sorhoz a Bloodhunt, majd, de szintén ezen a napon tér vissza a Lights Out játékmód is az alkotásba.Emellett szeptember 17-én számíthatunk majd a Fire Moon Festival Collection érkezésére, de szeptember 24. és október 8. között a Chaos Shuffle is visszatérhet a játékba, néhány más egyéb extra mellett. Ebben a hónapban is érdemes lesz tehát kergetőzni egy Dead by Daylight világában.