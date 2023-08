A Lies of P-nek három befejezése lesz

Kevesebb mint egy hónap van hátra a souls-like kaland, a Lies of P megjelenéséig, a DualShockers portál a Gamescomon készített interjút Choi Ji-won rendezővel, aki elárulta, a hazugságok következményei határozzák meg a befejezést.

Choi elmondta, hogy a Lies of P -t az újrajátszhatóságot szem előtt tartva tervezték és a játékosokat arra bátorítják, hogy a teljes élmény érdekében többször is játsszák végig. Mivel a Lies of P -t Pinnochio története ihlette, a játék során végig lesz egy hazugságrendszer.Ennek következményei döntik el, hogyan zárul a történet és Choi közölte, ezek fényben a Lies of P -nek három különböző befejezése lesz. Hangsúlyozta, "nagyon, nagyon, nagyon ajánljuk, hogy a legvégéig, a legvégéig játsszuk", ezzel talán arra utalt, hogy egészen a Lies of P eredetileg augusztusban jelent volna meg, de rövid csúszást jelentettek be, hogy a Neowiz tovább finomíthassa a játékot. A Lies of P szeptember 19-én jelenik meg PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!